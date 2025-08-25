Поиск

Спецпосланник США Келлог надеется на скорое согласование гарантий безопасности для Киева

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Администрация США продолжает работу над согласованием гарантий безопасности для Украины, заявил в понедельник в Киеве спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог.

"Официальные лица надеются добиться в ближайшее время положения, при котором у нас будут гарантии безопасности", - приводит слова Келлога Associated Press.

По его словам, идет усердная работа в этом направлении.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал в интервью NBC работу над гарантиями безопасности.

"Президент Трамп ясно объяснил это: мы не будем направлять военных на Украину. При этом мы продолжим активно работать над тем, чтобы украинцы получили такие гарантии безопасности, которые позволят им согласиться на прекращение боевых действий", - сказал Вэнс.

Данные условия также должны быть приемлемыми для РФ, добавил вице-президент США.

