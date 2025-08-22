Рютте считает, что Киеву будут нужны и гарантии безопасности от партнеров, и сильная армия

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Киеву после завершения украинского конфликта нужно будет как укреплять свои вооруженные силы, так и получить гарантии безопасности от партнеров, заявил в пятницу генсек НАТО Марк Рютте.

"Тут есть два слоя: для начала после сделки о завершении конфликта (...) нужно будет обеспечить, чтобы украинские вооруженные силы были мощными", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой велась на сайте НАТО.

По словам Рютте, "второй слой - это гарантии от Европы, США".

Генсек отметил, что работа над тем, какие именно могут быть гарантии, еще не завершена. При этом, по его мнению, "США будут принимать участие в предоставлении гарантий".

Он в очередной раз подчеркнул, что в альянсе не отказывались окончательно от идеи членства Украины в НАТО когда-то в будущем. "Да, есть пара стран: США, Венгрия, которые говорят, что членство невозможно сейчас. По их мнению, может быть, оно не будет возможным никогда", - добавил Рютте.