В ФРГ считают, что гарантии безопасности Киева должны быть поддержаны широким кругом стран

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В послевоенные гарантии безопасности Украины должен быть вовлечен широкий круг государств, в том числе США и другие за переделами Европы, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В гарантиях безопасности для Украины "важно участие Соединенных Штатов, и других", сказал министр, выступая на правительственном дне открытых дверей в Берлине.

"Мы не можем ожидать, что Украина всерьез рассмотрит территориальные уступки, если она, по крайней мере, не получит гарантий безопасности от как можно большего числа государств", - подчеркнул он.

По его словам, о готовности участия в этом процессе заявили "около 30 стран, включая Японию".

При этом Вадефуль отметил, что эти гарантии должны быть "полностью аналогичны тем, что означают членство в НАТО".

