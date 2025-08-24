Поиск

Лавров отметил, что РФ выступает за принцип неделимости безопасности в вопросе гарантий для Украины

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Москва не считает приемлемым предоставление гарантий безопасности только украинской стороне, РФ выступает за принцип неделимости безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью телеканалу "Эн-Би-Си" он упомянул ряд публикаций в западных СМИ, "в которых говорится, что переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины были фактически торпедированы из-за требований Москвы включить принцип неделимости безопасности". "Это красноречивое заявление. Принцип неделимости безопасности закреплен во многих документах, принятых консенсусом, в частности на саммитах ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году. Согласно этому принципу, никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других, никакая организация на европейском пространстве не может претендовать на доминирование в военных и политических вопросах. НАТО же делает прямо противоположное", - сказал Лавров, текст интервью которого размещен на сайте МИД.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Он подчеркнул: "Итак, когда нас обвиняют в том, что, привлекая внимание к принципу неделимости безопасности, мы подрываем процесс переговоров между США, Россией и Украиной, это означает, что эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была "делимой", чтобы безопасность, предлагаемая для Украины (которая обсуждается сейчас), выстраивалась против России. Эти дискуссии, проходившие и вчера, и ранее (после встречи в Вашингтоне) явственно сигнализируют, что эти люди рассматривают безопасность только как безопасность для Украины и они готовы направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания России".

"Они не скрывают, что цель именно в этом. Это не тот способ, которым нужно действовать в данной ситуации", - сказал российский министр.

Лавров напомнил, что лидеры РФ и США в ходе встречи на Аляске обсуждали вопрос гарантий безопасности.

"Российский лидер напомнил, что в апреле 2022 году в Стамбуле во время переговоров, инициированных украинской стороной (вскоре после того, как мы начали специальную военную операцию), украинская делегация представила проект принципов для достижения договоренностей о прекращении войны. Они были парафированы обеими делегациями. Что касается гарантий безопасности для Украины, то эти принципы (еще раз подчеркну, предложенные украинской делегацией) предусматривали создание "группы стран-гарантов", куда входили бы постоянные члены Совета Безопасности ООН (России, США, Китая, Великобритании и Франции), также упоминалась Германия, Турция и любая другая страна, которая была бы заинтересована присоединиться к этой группе. Они гарантировали бы безопасность Украины, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок", - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул: "Я вам объясняю, я никогда не говорил, что Россия должна иметь право вето на гарантии безопасности. Но по гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России".

