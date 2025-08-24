Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Megan Varner/Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Администрация США не будет размещать своих военных на украинской территории после завершения там конфликта, подтвердил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Президент Трамп ясно объяснил это: мы не будем направлять военных на Украину. При этом мы продолжим активно работать над тем, чтобы украинцы получили такие гарантии безопасности, которые позволят им согласиться на прекращение боевых действий", - сказал он в интервью NBC.

Кроме того, Вэнс отметил важность того, чтобы данные условия также были приемлемыми для РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым предоставление гарантий безопасности только украинской стороне, РФ выступает за принцип неделимости безопасности.