Глава МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок нефти из РФ из-за Украины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за проведённой Украиной атаки на нефтепровод, заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок", - написал он в соцсети X.

Министр отметил, что "очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и недопустим".

По словам Сийярто, российская сторона проинформировала его о том, что специалисты ремонтируют трубопровод, однако пока не знают, когда эта работа завершится.



