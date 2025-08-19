МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба"

В Будапеште ожидают, что Украина больше не будет атаковать этот объект

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник заявил, что Россия починила поврежденный в результате украинской атаки нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию возобновлены.

"Нефтяные поставки по нефтепроводу "Дружба" восстановлены после украинской атаки два дня назад. Я поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрый ремонт", - написал Сийярто в соцсети X.

"Мы ожидаем, что Украина больше не будет наносить удары по этому важнейшему нефтепроводу. Это не наша война. Венгрия не должна в ней участвовать!" - подчеркнул он.

В понедельник стало известно о ночном ударе ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

Позднее Сийярто заявил, что ответственность за приостановку поставок российской нефти в Венгрию лежит на Киеве.

18 августа также стало известно, что нефть из России перестала поступать и в Словакию.