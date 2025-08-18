Российская нефть перестала поступать в Словакию

В Будапеште заявили, что причиной сложившейся ситуации стал удар Украины по трансформаторной подстанции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Нефть из России перестала поступать и в Словакию, информирует в понедельник словацкое издание "Правда".

"Сначала об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, а позже - словацкая нефтетранспортная компания Transpetrol, заявив, что проблема возникла за пределами территории Словакии", - пишет газета.

По данным Сийярто, причиной сложившейся ситуации стал удар Украины по трансформаторной подстанции нефтепровода. Он отметил, что "этот нефтепровод атаковала именно Украина, и именно из-за этого приостановлены поставки нефти в Венгрию".

"Венгерский министр не уточнил время и место атаки. Он сказал, что разговаривал с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил ему, что специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции. Однако, по словам российского министра, пока неясно, когда будет восстановлено электроснабжение", - отмечает словацкая газета.