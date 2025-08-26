Пошлины тормозят продажи Lamborghini даже среди самых богатых американцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Даже самые состоятельные клиенты откладывают покупки спортивных автомобилей из-за неопределенности с импортными пошлинами в США, заявил главный исполнительный директор Lamborghini Штефан Винкельманн.

Белый дом и Евросоюз недавно достигли соглашения о пошлинах в 15%, однако производители автомобилей по-прежнему платят тариф по повышенной ставке, 27,5%. С учетом того, что цены на Lamborghini начинаются от $400 тыс., многие покупатели предпочитают дождаться, пока ситуация с пошлинами стабилизируется, сказал Винкельманн в интервью CNBC.

"Некоторые покупатели ждут, потому что хотят быть уверены в окончательном размере пошлин, - отметил он. - Они неспроста являются миллионерами и миллиардерами, они знают, что делают".

Винкельманн заявил, что пошлины в любом случае затронут его компанию, потому что она выпускает машины только в Италии и не рассматривает варианта с переносом производства в США. При этом влияние будет сравнительно небольшим из-за большого числа заказов - машины, которые поставляются клиентам сейчас, были заказаны год или два назад.

Кроме того, CEO в интервью раскрыл данные по демографии клиентов компании. По словам Винкельманна, в среднем покупатели Lamborghini владеют пятью машинами, покупатели самых дорогих моделей - десятью. Средний возраст покупателей составляет менее 45 лет, в Азии - менее 30 лет.

Lamborghini входит в группу Volkswagen. В 2024 году компания зафиксировала рекордную выручку в размере более 3 млрд евро, продав 10,867 тыс. автомобилей.