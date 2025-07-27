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Трамп исключил установление пошлин на импорт из ЕС ниже, чем 15%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США и ЕС добьются заключения торговых договоренностей позже в воскресенье.

При этом в ответ на вопрос журналиста Трамп подчеркнул, что даже в случае достижения договоренностей с Еврокомиссией он не собирается устанавливать пошлины на импорт из ЕС ниже, чем 15%.

"Мы можем заключить сделку с Евросоюзом сегодня. Это будет окончательно, мы сделаем это и забудем про эти переговоры, по крайней мере, на некоторое количество лет. (...) Это может случиться. Должно случиться", - сказал Трамп на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен в Шотландии.

Кроме того, Трамп повторил, что оценивает шансы заключения выгодного для обеих сторон соглашения как "50 на 50".

Фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что согласна с Трампом и добавила, что соглашение необходимо для того, чтобы решить проблему дисбаланса в двусторонней торговле.

Дональд Трамп Евросоюз США Урсула Фон дер Ляйен
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