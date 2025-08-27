Поиск

Белоруссия не планирует увеличивать численность армии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU -Увеличение численности белорусской армии не планируется, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает "БелТА".

"Беларусь не ставит во главу угла вопросы милитаризации, увеличения численности Вооруженных сил", - сказал он.

"Мы видим, как вооружаются вооруженные силы Польши и прибалтийских государств, какая риторика звучит с их стороны в наш адрес", - добавил Вольфович.

"Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но, к сожалению, повисают в воздухе и остаются без ответов наших европейских соседей", - сказал он.

Вольфович отверг обвинения в том, что Белоруссия представляет угрозу европейскому континенту.

Александр Вольфович Белоруссия Польша
