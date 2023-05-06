В Белоруссии создали отряды народного ополчения в приграничном с Польшей и Литвой регионе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В приграничном с Польшей и Литвой регионе сформированы отряды народного ополчения для обеспечения безопасности движения войсковых колонн, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В двух сельских исполнительных комитетах Волковысского района (Гомельской области Белоруссии - ИФ) впервые сформированы отряды народного ополчения. Отряды выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, а также обеспечивают безопасность движения войсковых колонн", - говорится в сообщении.

3 мая Минобороны Белоруссии заявило о проведении очередного этапа комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

Проверка проходит в первую очередь в воинских частях, дислоцирующихся в Гродненской, Брестской и Минской областях. Помимо подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии также привлечены подразделения обеспечения. Как отмечали в белорусском Минобороны, в рамках этих мероприятий предусмотрено призвать до тысячи военнообязанных.