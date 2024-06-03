В Белоруссии у границы с Украиной проведут учения терробороны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении с 3 по 5 июня командно-штабного учений военнообязанных территориальной обороны с привлечением народного ополчения в граничащей с Украиной Гомельской области республики.

"В ходе проведения сбора с военнообязанными территориальных войск Речицкого района Гомельской области в период с 3 по 5 июня пройдет командно-штабное учение, которое станет его логическим завершением и позволит оценить результаты выполненных мероприятий", - сказано в пресс-релизе.

В учениях примут участие военнообязанные, призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, созданный из добровольцев района.

"Учение позволит совершенствовать навыки должностных лиц воинских частей в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав подразделений территориальных войск выполнять свои обязанности при решении задач территориальной обороны, - отметили в Минобороны. - Основное внимание будет уделено вопросу обеспечения мер военного положения с привлечением к выполнению задач отряда народного ополчения".