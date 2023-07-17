В Белоруссии принят закон об участии граждан в обеспечении военного положения

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении", в котором закрепил участие граждан в обеспечении военного положения.

"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств", - сообщили в пресс-службе главы государства.