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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Белоруссии принят закон об участии граждан в обеспечении военного положения

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении", в котором закрепил участие граждан в обеспечении военного положения.

"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко Белоруссия
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