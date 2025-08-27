Польша заплатит США $1,85 млрд за обслуживание закупаемых истребителей F-35

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил покупку Варшавой оперативно-логистической поддержки для истребителей F-35, стоимостью $1,85 млрд, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

Контракт заключен по процедуре FMS (американская программа межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales) и предполагает "закупку оборудования и услуг, запасных частей, модификаций, расходных материалов, услуг по ремонту и возврату, программного обеспечения и документации. Закупка также будет включать инженерные, технические и логистические услуги, которые правительство США и подрядчики предоставят операторам истребителей F-35".

"Американская сторона отметила, что программа укрепит способность Польши поддерживать свой парк истребителей F-35 перед лицом текущих и будущих угроз, а также поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, укрепив безопасность союзника по НАТО, от которого зависит политическая и экономическая стабильность в Европе. У Польши не возникнет никаких трудностей с интеграцией этих компонентов и служб в свои вооруженные силы", - сообщает польское военное ведомство.

Генеральным подрядчиком программы станет компания General Electric Aerospace, базирующаяся в Эвендейле, Огайо.

Истребители F-35 будут поставляться в Польшу с 2026 по 2030 год. Всего в ВВС Польши будет поставлено 32 самолета пятого поколения (две эскадрильи) F-35A производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость их закупки составляет $4,6 млрд.

Первые несколько закупленных Польшей истребителей ранее были доставлены на авиабазу Национальной гвардии США, где польские пилоты проходят подготовку к их эксплуатации.