Пашинян уволил представителя в международных судебных органах из-за расхождения во взглядах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим указом в пятницу уволил Липарита Дрмеяна с должности руководителя офиса представителя аппарата премьера по международно-правовым вопросам. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

В минувший четверг Пашинян заявил, что члены правительства не имеют права занимать позицию, противоречащую его мнению, в частности, по вопросу компании "Электрические сети Армении".

"Электрические сети Армении" должны служить народу Армении", - сказал Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли правительство выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда.

На замечание журналиста о том, что правительство признает, что решение арбитражного суда должно быть выполнено, Пашинян заявил: "Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление и уйдет. Такой позиции абсолютно не может быть. Правительство - это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, которые имеют позицию, противоречащую моей, пусть прямо сейчас напишут заявление и покинут здания, а если нет, я сам их выведу отсюда. Мы победили в арбитражном суде и отстояли свою позицию", - заявил Пашинян.

Ранее срочный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от применения положений принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", которыми правительство объявило о национализации компании "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов, направленных на экспроприацию компании.

Адвокаты арестованного в Ереване главы группы компаний "Ташир", владельца "Элсетей" Самвела Карапетяна заявили, что Карапетян и его семья выиграли срочное арбитражное разбирательство против правительства Армении. Отмечалось, что суд запретил правительству конфисковывать или продавать активы компании ЭСА, изменять состав органов управления.

В ответ правительство Армении заявило, что назначение временного управляющего ЭСА не противоречит решению Стокгольмского арбитража и направлено на предотвращение кризисов и выявление нарушений в работе компании.

4 августа правительство Армении сообщило, что чрезвычайный арбитр отклонил новые требования акционеров ЗАО "Электрические сети Армении".