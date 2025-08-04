Международный суд отклонил второй иск Карапетяна о национализации в Армении ЭСА

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) отклонил поданный в конце июля иск арестованного в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Как заявили в пресс-службе правительства Армении, 29 июля компания Liormand Holdings Limited, Самвел Карапетян, Этери Карапетян, Саргис Карапетян и Карен Карапетян вновь обратились к экстренному арбитру, назначенному в соответствии с арбитражным регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, с просьбой дополнить арбитражное решение от 22 июля.

"Истцы требовали от арбитра заявить, что Республика Армения имеет правовое обязательство выполнить арбитражное решение от 22 июля, обязать Армению восстановить статус-кво, существовавший на дату подачи первого заявления 16 июля, обязать Армению информировать экстренного арбитра и истцов обо всех мерах, принятых для исполнения арбитражного решения, включая восстановление статус-кво, а также подтвердить исполнение временных мер в сроки, установленные экстренным арбитром", - отметили в правительстве.

Там сообщили, что решением от 3 августа арбитр "полностью отклонил иск, обосновав это тем, что предъявлены новые по сравнению с первоначальным иском требования, а также что его юрисдикция и полномочия не распространяются на запрашиваемые меры обеспечения".

В конце июля команда адвокатов Карапетяна заявила, что Самвел Карапетян и его семья выиграли экстренное арбитражное дело по делу о национализации правительством Армении принадлежащей ему компании "Электрические сети Армении".

В сообщении отмечалось, что 22 июля срочный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал Республику Армения воздержаться от применения недавно принятых положений законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), а также от дальнейших шагов по изъятию ЗАО ЭСА.

"Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер обеспечения, поскольку действия Республики Армения "вызывают серьёзные сомнения относительно соблюдения Республикой Армения соглашения о взаимной защите инвестиций, действующего между Арменией и Кипром". Арбитраж также отметил, что "при отсутствии срочных мер обеспечения истцам будет сложно получить полную компенсацию своих убытков, если они потеряют контроль над компанией или, что еще хуже, перестанут быть её владельцами". Решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Республики Армения", - говорилось в сообщении команды адвокатов.

В пресс-службе правительства Армении тогда заявили, что рамки рассмотренных по неотложному делу вопросов отличаются от целей решения о назначении временного управляющего и рамок действий, которые должен осуществить последний.

"В частности, цель назначения временного управляющего заключается, среди прочего, в следующем: предотвращение рисков преднамеренного создания энергетического кризиса, обеспечение общественного порядка, устранение возможных рисков, угрожающих государственной безопасности, исключение сокрытия злоупотреблений в ЭСА и предотвращение дальнейших злоупотреблений", - заявили в правительстве.

Отмечалось также, что, "уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений".

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний "Ташир". Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

3 июля парламент Армении принял поправки к законам "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике", позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении".

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг Армении назначила временного управляющего компании ЭСА, им стал Романос Петросян, который 17 июля решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна был освобожден с должности главы государственной контрольной службы.

На пресс-конференции 17 июля Пашинян заявил, что Армения в рамках национализации возьмет на себя управление компанией "Электросети Армении", в дальнейшем государство найдет наиболее эффективного оператора.