Китай раскритиковал планы "Евротройки" восстановить санкции против Ирана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китай считает неконструктивными действия ряда европейских стран по запуску механизма для повторного введения санкций ООН против Ирана, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Об этом сообщает Global Times.

"Китай считает, что любые действия Совета Безопасности ООН на данном этапе должны способствовать возобновлению диалога и переговоров, а не создавать новую конфронтацию, которая может усугубить или обострить ситуацию", - сказал он.

"Инициирование механизма восстановления санкций в Совете Безопасности не будет конструктивным и подорвёт политико-дипломатический процесс решения иранской ядерной проблемы", - подчеркнул Го Цзякунь.

Страны "Евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - 28 августа направили в СБ ООН запрос о запуске механизма восстановления санкций. В соответствии с резолюцией, Совет должен в течение 30 дней принять решение по этому запуску.

Китай СБ ООН Го Цзякунь Иран Великобритания Германия Франция
