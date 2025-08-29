Иран готов возобновить переговоры по атому при условии доброй воли со стороны Запада

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в cвязи с сообщением "евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) о запуске "механизма быстрого реагирования" - восстановления санкций в отношении Тегерана - уведомил главу дипломатии ЕС Каю Каллас о готовности возобновить переговоры по ядерной программе при условии проявления Западом доброй воли.

Аракчи "подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьезность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех", сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на письмо иранского министра.

Он также напомнил, что страны "евротройки" не имеют юридических полномочий запускать механизм и предупредил, что Тегеран примет меры в ответ на это решение.

Ранее сообщалось, что представители Франции, ФРГ и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года.

При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.