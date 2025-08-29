Поиск

Иран готов возобновить переговоры по атому при условии доброй воли со стороны Запада

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в cвязи с сообщением "евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) о запуске "механизма быстрого реагирования" - восстановления санкций в отношении Тегерана - уведомил главу дипломатии ЕС Каю Каллас о готовности возобновить переговоры по ядерной программе при условии проявления Западом доброй воли.

В миреВ Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки ИзраиляВ Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки ИзраиляЧитать подробнее

Аракчи "подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьезность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех", сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на письмо иранского министра.

Он также напомнил, что страны "евротройки" не имеют юридических полномочий запускать механизм и предупредил, что Тегеран примет меры в ответ на это решение.

Ранее сообщалось, что представители Франции, ФРГ и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года.

При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

Тегеран СВПД СБ ООН Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Что произошло за день: четверг, 28 августа

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7047 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });