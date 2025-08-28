Вашингтон готов продолжать диалог по иранской ядерной программе с Тегераном

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон все еще открыт к прямым обсуждениям иранской ядерной проблемы с Тегераном, несмотря на запуск странами "евротройки" механизма восстановления санкций против Ирана, заявил через пресс-службу госсекретарь США Марко Рубио.

"США остаются открытыми к прямым взаимодействиям с Ираном для продвижения мирного долгосрочного решения иранской ядерной проблемы. Возвращение к санкциям не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, оно, напротив, только укрепляет ее", - сказал он.

Он призвал иранских лидеров немедленно принять шаги, которые приведут к тому, что их страна никогда не получит ядерное оружие.

Госсекретарь подчеркнул, что США ценят лидерство стран "евротройки" и в ближайшие недели будут работать с ними и другими членами СБ ООН для успешного возвращения к международным санкциям против Ирана.

Ранее стало известно, что представители Франции, Германии и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о том, что они запустили механизм, который восстановит санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, то все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.