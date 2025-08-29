ЮАР ужесточает правила морской перевалки с судна на судно для защиты пингвинов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Южно-Африканской республики Дион Джордж подписал новые правила по управлению операциями по перевалке с судна на судно (ship-to-ship, STS), включая бункеровку, в открытом море.

"Правила направлены на предотвращение загрязнения, защиту прибрежных экосистем и обеспечение выживания находящегося под угрозой исчезновения африканского пингвина", - заявило министерство.

Операции STS запрещены в морских охраняемых зонах, зонах аквакультуры и в пределах трех морских миль от берега.

Кроме того, в заливе Алгоа, где располагается крупнейшая в мире колония африканских пингвинов, работы могут проводиться только в безопасных условиях: при скорости ветра не более 22 узлов и высоте волн не более двух метров. При этом министр может установить другие условия, отмечается в сообщении.

Также операторы должны следить за пингвинами и морскими млекопитающими, устанавливать гидрофонные (звукоулавливающие - ИФ) системы и сообщать о наблюдениях и происшествиях. "Необходимо разработать планы немедленного реагирования на любые случаи загрязнения нефтью или получения травм дикими животными", - подчеркивает министерство.

Для предотвращения разливов нефти необходимо использовать поддоны для сбора капель, системы обнаружения утечек, надувные боновые заграждения и аварийное судно в радиусе пяти морских миль от берега. Весь персонал должен пройти обучение по охране окружающей среды, а операторы обязаны предоставить утвержденный министром план охраны природы с учетом рисков конкретного объекта.

Правила вступят в силу после публикации в правительственном бюллетене. За их нарушение предусмотрены штраф в размере до 2 млн рандов ($113 тысяч), тюремное заключение на срок до пяти лет или оба наказания одновременно.

Между тем, экологические организации BirdLife South Africa и Южноафриканский фонд охраны прибрежных птиц (SANCCOB) считают принятые меры недостаточными. По их мнению, бункеровка в заливе Алгоа должна быть запрещена. В результате проводимых операций морские экосистемы подвергаются высокому риску разливов нефти и повышенному шумовому загрязнению под водой. "Остров Сент-Круа в заливе Алгоа когда-то был домом для крупнейшей колонии африканских островов. И если в 2015 году здесь начитывалось почти 8000 гнездящихся пар, то с момента начала бункеровки в 2016 году эта колония сократилась всего до 700 пар", - подчеркивают экологи.

Залив Алгоа расположен на восточном побережье Южной Африки в Индийском океане, в 683 км к востоку от мыса Доброй Надежды. Рядом находится глубоководный портовый комплекс Нгкура.

После обострения военной обстановки между ХАМАС на Израилем осенью 2023 года йеменские мятежники хуситы стали обстреливать суда в Красном море. Атаки хуситов затронули маршруты, на которые приходилось 15% международного морского трафика. В результате судовладельцы стали выбирать более безопасный путь - через мыс Доброй Надежды, который удлиняет плавание на 10-14 дней.