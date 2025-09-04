Спутники зафиксировали наращивание присутствия ВМС США в Карибском море

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС увеличили присутствие в Карибском море, в то время как Вашингтон объявил об активизации борьбы с латиноамериканскими картелями, а в отношениях США и Венесуэлы выросла напряженность, сообщает в четверг Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

США начали переброску ВМС в регионе в августе. Ранее сообщалось об отправке не менее восьми кораблей и одной подводной лодки.

В частности, спутники показали присутствие эсминца USS Sampson с управляемым ракетным вооружением в районе Панамы. Также в Карибском море курсируют эсминцы USS Gravely и USS Jason Dunham, корабль прибрежной зоны USS Minneapolis-St. Paul. Южнее Пуэрто-Рико накануне находились универсальный десантный корабль Iwo Jima, десантный транспорт-док USS San Antonio и десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale. Также зафиксировано присутствие противолодочных самолетов P-8A Poseidon и военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III.

В регионе действует и многоцелевая атомная подводная лодка USS Newport News, но ее точное местонахождение остается неизвестным.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по судну венесуэльской преступной группировки "Трен-де-Арагуа", перевозившему наркотики в США, 11 наркоторговцев были убиты. По данным портала Axios, многие данные об этом ракетном ударе по судну остаются засекреченными.

"Точка зрения президента такова: если для США сложилась террористическая угроза, то он доверяет военным задачу ее устранить, будь это лодка с наркотиками у берегов Венесуэлы или террорист группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) на Ближнем Востоке", - заявил в разговоре с порталом высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Подобные действия вызвали критику в странах региона. В свою очередь бывший генпрокурор США Майкл Салливан, который занимался делом свергнутого США и обвиненного в торговле наркотиками де-факто руководителя Панамы Мануэля Норьеги, заявил, что милитаризация США формата борьбы с наркотрафиком стала неожиданностью. "Мы такого еще не видели. Это совсем иной подход", - сказал Салливан.

По данным портала, новая политика подразумевает, что США могут попытаться ликвидировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвиняют в причастности к торговле наркотиками. По словам представителей администрации, такую возможность всерьез не рассматривали, но со счетов не сбрасывали.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя это, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами своей территории. Такие планы вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле. Накануне глава Минобороны США Пит Хегсет не исключил возможности силовой смены власти в Венесуэле, однако, по его словам, решение о необходимости таких действий может принять только Трамп.

Власти Венесуэлы в ответ объявили дополнительный призыв резервистов. "Мир не может быть таким, каким он был сто лет назад, когда кто-то размещал поблизости вооружение и требовал сдаться", - сказал Мадуро, имея в виду развертывание ВМС США в водах Карибского моря близ Венесуэлы.