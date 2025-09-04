Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что участники "коалиции желающих" по итогам саммита в четверг приступают к политической и юридической работе по оформлению гарантий безопасности для Украины.

"В итоге этого саммита мы решили теперь приступить к политической и юридической работе, чтобы завершить оформление этих гарантий безопасности вместе со всеми странами коалиции и Украиной", - заявил Макрон после завершения в Париже совещания руководителей стран "коалиции желающих".

Он также отметил, что на данный момент ясно, что все европейские члены "коалиции желающих", а также их азиатские и канадский партнеры берут на себя ответственность относительно гарантий безопасности для Украины.