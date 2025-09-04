Макрон ожидает, что США скоро определятся с участием в гарантиях безопасности Украине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - США должны в ближайшие дни определить, в каком объеме будут готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие дни определится, каково будет участие США", - сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце.

Говоря о возможных гарантиях безопасности Киеву, Макрон отметил, что 26 стран в рамках "коалиции желающих" выразили готовность обеспечивать военное присутствие на Украине "на земле, в воздухе или в море".

Позже он уточнил, что это не означает, что все эти страны согласны направить военнослужащих на украинскую территорию. Так, некоторые согласились предоставить свои базы, а также - помогать в восстановлении украинской армии.

Макрон подчеркнул, что среди 26 стран фигурируют, в частности, ФРГ, Италия и Польша, которые ранее скептически относились к участию своих военных в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Также президент Франции подчеркнул, что подобные гарантии могут быть реализованы только после завершения украинского конфликта.