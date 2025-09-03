Поиск

Рютте заявил, что участие в гарантиях безопасности для Украины не должно негативно отражаться на планах НАТО

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в случае обеспечения гарантий безопасности Украине с участием военнослужащих ряда стран, входящих в альянс, необходимо рационально подходить к использованию военных ресурсов.

"Да, гарантии безопасности для Украины нужны. Но следует избегать нерационального использования наших ресурсов", - заявил Рютте в среду на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам генсека, "нужно всегда задаваться вопросом, какие это будет иметь последствия для планов НАТО, для наземных сил передового базирования и так далее".


НАТО Марк Рютте Украина
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

