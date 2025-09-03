Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что интенсивная работа европейской стороны позволила подготовить гарантии безопасности для Украины.

"Европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, как только будет подписано мирное соглашение", - сказал Макрон в среду на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже накануне совещания "коалиции желающих".

"Безопасность Украины и украинцев - это также наша безопасность и безопасность Европы", - подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил "чрезвычайно интенсивную работу последних недель" по подготовке гарантий безопасности.



