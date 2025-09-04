Поиск

В Европе обсуждают размещение сил в тылу на Украине после завершения конфликта

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Европейские страны предлагают в рамках гарантий безопасности разместить свои силы на Украине в тыловых районах, а не близ линии соприкосновения, сообщает в четверг издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно собеседникам газеты, их предложение включает развертывание контингента, который будет "базироваться вдали от линии фронта, чтобы служить для сдерживания атак в будущем".

Кроме того, согласно замыслу, эти силы будут проводить "обучение и восстановление украинской армии".

Согласно изданию, американская сторона заявила европейским коллегам, что Вашингтон может "предоставить дополнительную противовоздушную оборону, в том числе обеспечение бесполетной зоны, а также помощь в сфере разведки и слежки".

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что европейские страны, которые готовы отправить своих военных на Украину для предоставления гарантий безопасности, завершили обсуждение технических вопросов.

В августе президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне. По их итогам глава Белого дома заявил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении поддержки Киева.

В Белом доме ранее исключили возможность отправки американских военных на Украину в рамках гарантий безопасности для урегулирования конфликта.

