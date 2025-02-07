Молдавский олигарх Плахотнюк объявлен в международный розыск

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщила в пятницу вечером пресс-служба МВД республики.

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола уведомила Управление МВД Молдавии по сотрудничеству с Интерполом о принятии запроса на объявление в международный розыск бывшего лидера Демократической партии Молдавии", - заявили в министерстве.

Согласно сообщению, "Комиссия указала, что лицо соответствует условиям, установленным в отношении обработки данных, запрос будет доступен всем странам-членам МОУП Интерпола после апелляции, поданной Управлением международного полицейского сотрудничества и Антикоррупционной прокуратуры в ноябре 2024 года".

"Сегодня распространение информации о международном розыске с целью его ареста и экстрадиции стало доступным всем государствам-членам", - сообщила пресс-служба МВД.

Ранее Интерпол неоднократно отклонял запросы МВД Молдавии, расценивая их как "преследование по политическим мотивам".

Прокуратура Молдавии возбудила против Плахотнюка уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы республики.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя партии, а затем прислал сообщение о сложении депутатского мандата.

Предположительно находится в Майями, где у него есть дом.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2019 году МВД России обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля 2019 года Следственный департамент министерства внутренних дел России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от ДПМ Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера ДПМ подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.