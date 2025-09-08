Поиск

Глава МАГАТЭ надеется на скорое возобновление проверок ядерных объектов Ирана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется на возобновление в ближайшие дни соглашения с Ираном о допуске инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. Он заявил об этом на заседании Совета управляющих агентства, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Прогресса удалось достичь. Искренне надеюсь, что в ближайшие дни удастся прийти к успешному результату переговоров по возобновлению непрерывной работы с Ираном", - сказал он.

Иранская делегация и представители МАГАТЭ провели встречу в Вене 5 сентября.

Также Гросси выразил обеспокоенность отсутствием доступа МАГАТЭ к иранским запасам обогащенного урана на протяжении почти трех месяцев, что, по словам Гросси, означает нарушение стандартных сроков, предусмотренных Соглашением о всеобъемлющих гарантиях Ирана.

В МАГАТЭ 3 сентября заявили, что не располагают свежими данными о ядерной программе Ирана ввиду приостановки Тегераном сотрудничества с агентством. "МАГАТЭ в настоящее время утратило доступ к информации о запасах ядерных материалов в Иране", - говорились в квартальном отчете Гросси.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

В конце августа иранские власти подтвердили, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы. Гросси тогда сообщал, что специалисты агентства будут следить за заменой топлива на АЭС "Бушер".

