В МАГАТЭ заявили об отсутствии актуальной информации об иранской ядерной программе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявили, что не располагают свежими данными о ядерной программе Ирана ввиду приостановки Тегераном сотрудничества с агентством, сообщает в среду Bloomberg.

"МАГАТЭ в настоящее время утратило доступ к информации о запасах ядерных материалов в Иране", - приводит агентство выдержки из квартального отчета гендиректора Рафаэля Гросси.

Он отметил, что агентство не сможет привести доказательств в поддержку тех или иных заявлений об иранской ядерной программе без "полноценного возобновления соглашения о гарантиях безопасности в Иране", в рамках которого осуществлялся в том числе допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране – в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Иранский парламент 25 июня проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции – надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов, и объявил о вступлении указа в силу.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Однако в конце августа иранские власти подтвердили, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы. Гросси тогда сообщал, что специалисты агентства будут следить за заменой топлива на АЭС "Бушер".

