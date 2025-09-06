Поиск

Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в Вене

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Встреча иранской делегации и представителей МАГАТЭ в Вене прошла хорошо, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, которого цитирует агентство "Мехр".

Министр отметил, что стороны "приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества".

Ранее Аракчи заявил, что МАГАТЭ и Иран обсуждают будущее сотрудничества, в агентстве согласны, что для этого необходимо создать новую систему.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее призвал Тегеран согласиться на проведение агентством инспекций иранских ядерных объектов, отметив, что агентство попытается провести очередную встречу с Ираном в ближайшие дни.

Иран приостанавливал сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

МАГАТЭ Аббас Аракчи Иран Израиль Рафаэль Гросси
