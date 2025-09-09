Поиск

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Здание парламента Катманду
Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Протестующие подожгли здание парламента Непала в Катманду, сообщает во вторник издание India Today.

"Ситуация в Непале серьезно обостряется - протестующие подожгли здание парламента. На кадрах с места события видно, как из огромного комплекса вырываются большие языки пламени и густой черный дым", - пишет издание.

Кроме того, по данным СМИ, протестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников.

Ранее стало известно, что в связи с неутихающими протестами премьер подал в отставку.

Кроме того, по данным СМИ, правительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому - они поджигают файеры в районе аэропорта. В местных соцсетях раздаются призывы использовать дроны и лазерные указки для создания помех воздушным судам.

В настоящее время аэропорт Катманду закрыт.

Во вторник акции протеста в Непале продолжились, несмотря на то, что власти страны отменили ранее введенный запрет на использование соцсетей.

Протестующие требовали отставки премьер-министра. С раннего утра они жгли шины и блокировали городские дороги.

Ранее правительство Непала отменило запрет на использование некоторых соцсетей в стране после того, как это вызвало акции протеста, во время которых погибли не менее 19 человек, сообщает Associated Press (AP).

Непал Катманду
