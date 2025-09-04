В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными материалами по учениям "Запад'

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Польский гражданин с секретными документами по учениям "Запад" был задержан сотрудниками КГБ в Витебской области Белоруссии, сообщили в эфире гостелеканала 'Беларусь-1" в четверг.

"В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши", - говорится в репортаже.

В эфире телеканала сообщили, что гражданин Польши был задержан с поличным, документы с грифом 'Секретно" у него изъяты.