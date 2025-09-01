В Польше начались натовские учения Iron Defender

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Польши в понедельник сообщило об официальном начале учений Iron Defender ("Железный защитник", пол. - Zelazny Obronca) с участием союзников по НАТО.

"Польская армия начала передислокацию личного состава и техники в рамках учений Iron Defender - 25. Это одно из важнейших и крупнейших запланированных военных учений этого года. На полигонах по всей Польше, а также в воздушном и киберпространстве около 30 тыс. военнослужащих из Польши и стран-союзников будут отрабатывать оборонительные действия, включая применение новых боевых систем и современной военной техники", - говорится в сообщении.

"IronDefender - это проверка взаимодействия и боевой эффективности, а также демонстрация трансформации Войска Польского", - добавили в Минобороны.

Ранее министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что основной площадкой этих учений станет полигон вблизи границы с Калининградской областью РФ. Также среди крупных площадок предстоящих учений назывались Устка (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики) и Нова-Демба (полигон на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной).

В маневрах запланировано участие порядка 30 тыс. военнослужащих Польши и стран НАТО, включая США, Швецию и Норвегию. Косиняк-Камыш отмечал, что эти учения "станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2025".

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.