В ОДКБ сообщили о завершении активной фазы учений в Белоруссии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025" завершилась в Белоруссии, сообщили в объединенном пресс-центре учений Организации.

"Сегодня на территории Республики Беларусь завершилась активная фаза совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальных учений "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", - говорится в сообщении пресс-центра.

"Слаженные действия всех компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были продемонстрированы в ходе проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства - члена ОДКБ в Восточно-Европейском регионе", - сказали в пресс-центре.

По его данным, в заключительном этапе и церемонии закрытия учений приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, руководитель учения "Взаимодействие-2025" - командующий силами специальных операций Вооруженных сил Денисенко Вадим, руководитель учения "Эшелон-2025" - первый заместитель начальника тыла Вооруженных сил - начальник штаба тыла Александр Мосолов.

"В качестве наблюдателей на заключительном этапе присутствовали делегации Казахстана, Кыргызстана, России, Исполнительного комитета и Секретариата Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), наблюдатели от Исламской Республики Иран, а также представители Международного Комитета Красного Креста", - сообщили в пресс-центре.

По его информации, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, выступая на церемонии закрытия учений, заявил, что "все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме".

"В ходе проведения учений был широко использован боевой опыт вооруженных сил государств членов ОДКБ и практически отработаны вопросы планирования и применения сил и средств системы коллективной безопасности при подготовке и ведении совместных операций. В учениях приняли участие более 2 000 военнослужащих и сотрудников формирования сил специального назначения. Было задействовано около 450 единиц вооружения и военной техники", - сказал Тасмагамбетов.

"Проведенные учения показали возросший уровень готовности коллективных сил организации к своевременному и адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы коллективной и национальной безопасности наших государств", - отметил он.

В учениях принимали участие контингенты Коллективных сил ОДКБ России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.