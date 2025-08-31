Планирование применения тактического ядерного оружия отработают на учениях "Запад-2025"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На учениях "Запад-2025" будет отрабатываться планирование применения тактического ядерного оружия, сообщил в воскресенье начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

"В рамках учения ("Запад 2025" - ИФ) планирование применения всех видов оружия предусматривается", - сказал Муравейко, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению пресс-службы, так он "прокомментировал появление фейковых сообщений, что на учениях "Запад" будет отрабатываться применение тактического ядерного оружия".

"А применение... - нельзя применять то, что несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать, будем учиться", - подчеркнул Муравейко.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.