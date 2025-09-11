Поиск

Катар осудил заявления Нетаньяху, сравнившего действия Израиля с реакцией США на теракты 11 сентября

Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Катар раскритиковал заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которых он провел параллели между израильским ударом по штаб-квартире движения ХАМАС в Дохе и действиями США после терактов 11 сентября 2001 года.

"Катар решительно осуждает безответственные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу размещения офиса ХАМАС в Катаре и постыдную попытку, предпринятую им с целью оправдать трусливую атаку, направленную против катарской территории, и с целью угрожать последующими нарушениями суверенитета страны", - говорится в заявлении МИД Катара.

WP сообщила, что США и Израиль ранее обещали не атаковать ХАМАС на территории Катара

В документе отмечается, что "размещение офиса ХАМАС осуществлялось в рамках посреднических усилий Катара, осуществлённых по просьбе США и Израиля" и что Нетаньяху "также полностью осведомлен о роли этой структуры в содействии многочисленным обменам пленными и прекращению огня, которые получили широкое признание и одобрение международного сообщества".

"Переговоры всегда проводились официально и прозрачно, при международной поддержке и в присутствии делегаций США и Израиля. Намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно укрывал делегацию ХАМАС – это отчаянная попытка оправдать преступление, осужденное всем мировым сообществом", - говорится в заявлении.

Накануне Нетаньяху в своем заявлении на английском языке сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро ХАМАС либо "предать их правосудию". "Если этого не произойдет - этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

Он также обвинил Катар в "укрывательстве террористов и финансировании ХАМАС".

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе.

В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, главного переговорщика ХАМАС за рубежом.

С осуждением таких действий выступила Россия, а также США, арабские страны, Евросоюз.

Катар Израиль США ХАМАС Биньямин Нетаньяху
