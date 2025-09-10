Поиск

WP сообщила, что США и Израиль ранее обещали не атаковать ХАМАС на территории Катара

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США и Израиль ранее давали обещание Дохе, что будут избегать ударов по представителям движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Израиль и США пообещали в прошлом месяце, что официальные лица ХАМАС не будут становиться целью на их территории. Это обещание оказалось пустым", - пишет издание, ссылаясь на неназванных представителей Катара.

По данным газеты, в момент израильского удара по зданию в Дохе представители ХАМАС обсуждали "финальное предложение" США по мирному урегулированию в Газе.

"По словам катарского собеседника, звонок из Белого дома с предупреждением об атаке поступил уже в процессе взрывов", - пишет газета.

При посредничестве Катара, Египта и США проходили переговоры по мирному урегулированию в Газе. Предложенный недавно план предусматривал немедленное освобождение всех израильских заложников и передачу тел погибших в обмен на прекращение огня в Газе и дальнейшее учреждение временных властей в Газе, не связанных с ХАМАС.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе.

В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, который считается главным переговорщиком ХАМАС за рубежом.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет нанесение Израилем ударов по столице Катара Дохе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

