Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Катарские власти поручили группе юристов рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за нанесение ударов по Дохе, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на неназванных катарских официальных лиц.

"Правительство поручило юридической группе рассмотреть возможность привлечения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права в связи со вчерашними ударами ВВС Израиля по Дохе, целью которых было уничтожение членов ХАМАС", - говорится в сообщении телеканала.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе.

В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, который считается главным переговорщиком ХАМАС за рубежом.

С осуждением таких действий выступила Россия, а также США, арабские страны, Евросоюз.

