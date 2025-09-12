Поиск

Суданские военные отбили город, из которого СБР атаковали Хартум

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и подразделения их союзников выбили Силы быстрого реагирования (СБР) из имеющего стратегическое значение города Бара в провинции Северный Кордофан к западу от Хартума, сообщают региональные СМИ.

"Мы объявляем сегодня, что наши силы мощно, решительно, умело вошли в город Бара, очищая его от врага", - заявили военные.

Армия также показала уничтоженный транспорт СБР и отчиталась об уничтожении и пленении десятков вражеских бойцов. Также поступали сообщения о гибели гражданских лиц в ходе боев.

СБР удерживали Бара с апреля 2023 года, когда в Судане вспыхнул конфликт между ними и армией. СБР использовали город как базу для атак на Хартум, на город Эль-Обейд - столицу Северного Кордофана, и как перевалочный пункт для снабжения с запада Судана.

СМИ отмечают, что возвращение контроля над Барой позволит обезопасить Эль-Обейд с востока, восстановить дорожное сообщение со столичной агломерацией и зачистить от СБР соседние районы.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР продолжается с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и почти весь Дарфур.

Ранее вооруженные силы Судана активизировали операции в регионе Кордофан западнее столицы. Цель кампании - выбить СБР из ключевых городов и снять осаду СБР с Эль-Фашира - столицы провинции Северный Дарфур. Эль-Фашир - последний крупный оплот военных в регионе Дарфур.

