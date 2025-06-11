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Суданские военные отошли от стыка границы с Ливией и Египтом, территорию заняли СБР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суданские военные в среду объявили, что отступили из зоны, где сходятся границы Судана, Ливии и Египта после того, как накануне обвинили силы Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, в атаках на пограничные посты в этой местности, сообщает Al Jazeera.

"В рамках подготовки к отражению агрессии наши войска сегодня эвакуировались из зоны, где смыкаются границы Судана, Ливии и Египта", - цитирует телеканал выдержки из заявления военных.

В свою очередь Силы быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу ВС Судана, объявили, что заняли эту зону. В СБР утверждают, что суданские войска отошли на юг, понеся большие потери.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Ранее, по данным западных СМИ, в ходе боевых действий в Ливии силы Хафтара на востоке страны поддерживали Египет, Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В свою очередь суданские военные ранее обвиняли и ОАЭ, и Хафтара в поставках вооружений СБР. ОАЭ такие обвинения отрицали.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу - Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.

Судан Ливия Египет
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