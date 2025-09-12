Трамп направит Нацгвардию в Теннесси

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу о планах развернуть силы Нацгвардии в городе Мемфис (штат Теннесси) для борьбы с преступностью.

"Мы направляем Нацгвардию в Мемфис. В Мемфисе очень трудная ситуация. Мы исправим это точно так же, как исправили в Вашингтоне", - объявил Трамп в интервью Fox News.

Он добавил, что в случае необходимости будут также задействованы не только резервисты, служащие в Нацгвардии, но и действующие военные.

По данным ФБР, в Мемфисе зафиксирован один из самых высоких уровней насильственной преступности в США, отмечают американские СМИ.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Нацгвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США – резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.