Трамп готов посылать Нацгвардию в города США по просьбе муниципалитетов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что направит в крупные американские города Национальную гвардию для борьбы с преступностью, если местные власти попросят его об этом. Обращение опубликовано в его соцсетях.

"Все, чего мы хотим - это услышать: "Пожалуйста, господин президент, нам нужна помощь". Чикаго нужна помощь, другим городам нужна помощь, и мы сделаем то, что должны сделать, потому что собираемся сделать США снова безопасными", - заявил он.

Трамп отметил высокий уровень преступности во многих городах, ставший, по его словам, результатом неверной политики местных властей. Для примера он привел недавнее убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт в Северной Каролине. Ранее он возложил ответственность за ее убийство ранее судимым американцем на демократов.

Он подчеркнул, что власти США не могут позволить преступникам и дальше "распространять разрушение и смерть" по всей стране и должны дать им решительный ответ.

Ранее президент США предлагал направить войска в города Чикаго, Балтимор и в штат Луизиана.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Нацгвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.