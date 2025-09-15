Поиск

FT рассказала о документах, противоречащих обвинению в адрес Лизы Кук из ФРС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук, которую президент США Дональд Трамп хочет уволить за предполагаемое мошенничество с ипотекой, в нескольких документах указывала, что оказавшийся в центре скандала дом в Атланте являлся загородным.

Документы, с которыми ознакомилась Financial Times, по-видимому, противоречат утверждениям директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билла Пулте. По его словам, Кук заявляла, что дом в Атланте и другой объект недвижимости, в Мичигане, являются ее основными местами проживания.

Так, письмо от Bank-Fund Staff Federal Credit Union от 28 мая 2021 года, содержит оценку расходов, связанных с покупкой недвижимости стоимостью $625 тысяч в Атланте. В нем указано, что недвижимость будет использоваться в качестве дома для отдыха.

В анкете SF-86 от 3 декабря 2021 года Кук должна была перечислить все принадлежащие ей объекты в сфере недвижимости - она указала адрес в Атланте в качестве своего второго дома. Правительство использует форму SF-86 для проверки данных кандидатов на должности, считающиеся важными для национальной безопасности.

Обвинения Пулте основаны на ипотечных документах, которые, по всей видимости, свидетельствуют о том, что Кук называла недвижимость в Мичигане и Атланте, купленную с разницей в несколько недель, основным местом жительства. Приобретение в рамках ипотеки основного места жительства, как правило, выигрывает от более низких процентных ставок и более благоприятного налогового режима.

Директор FHFA написал в соцсети: "Если Кук запросила оценку для загородного дома, а затем заключила договор ипотеки как основное место жительства, это вызывает крайнюю обеспокоенность и, по моему мнению, является доказательством дальнейших намерений смошенничать".

Кук, назначенная предыдущим президентом США Джо Байденом в 2022 году, стала первой чернокожей женщиной среди членов совета управляющих Федрезерва. Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые главой FHFA. Позднее Министерство юстиции США инициировало расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала на президента в суд. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Дональд Трамп США ФРС Мичиган Атланта Лиза Кук Билл Пулте
