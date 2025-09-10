Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный суд округа Колумбия временно заблокировал попытку президента США Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук.

Таким образом, Кук сможет продолжать работу в руководстве американского ЦБ, пока она оспаривает действия президента. Однако Белый дом, вероятно, быстро подаст апелляцию на это решение, пишет газета The Wall Street Journal. Поэтому пока неясно, сможет ли Кук принять участие в заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающего решения по ставке, 16-17 сентября.

Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Позднее Минюст США инициировал расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту США, заявив, что Трамп "сфабриковал" повод для ее увольнения, нарушив закон о Федеральной резервной системе, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Во вторник федеральный судья Цзя Кобб удовлетворила просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретит ее увольнение на время рассмотрения ее дела. Суд пришел к заключению, что предположения о нарушениях, допущенных при подаче заявки на ипотеку, не являются достаточным основанием для увольнения Кук в соответствии с законом. По мнению суда, сам способ отстранения Кук, вероятно, нарушил ее конституционное право на проведение надлежащих процедур.

"Увольнение не должно основываться на предположениях президента о будущей работе чиновника, сделанных на основе недоказанных действий, имевших место до его вступления в должность", - заявила судья.

Кук была выдвинута на должность члена совета управляющих ФРС в 2022 году Джо Байденом, занимавшим на тот момент пост президента США. Срок ее службы в руководстве Федрезерва истекает лишь в 2038 году.