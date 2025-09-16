Поиск

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Операция израильских военных в городе Газа не имеет четкого срока, до которого она должна завершиться, боевые действия могут занять месяцы, заявил во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"Мы работаем над целями войны, на их реализацию уйдет столько времени, сколько потребуется. Мы не ограничены по времени. По нашим оценкам, несколько месяцев займет взятие под контроль ключевых точек и несколько месяцев - на остальную инфраструктуру", - приводит Ynet его слова.

В миреИзраиль расширяет наземную операцию в городе ГазаЧитать подробнее

По словам Дефрина, ЦАХАЛ действует согласно подробному плану, одобренному политическим руководством. Он отметил, что ЦАХАЛ уже занял крупные участки в городе Газа после боев в предыдущие недели в кварталах Зейтун и Шейх-Радван и в городе Джебалия и что эти успехи создали предпосылки для продвижения вглубь города.

Он обвинил группировку ХАМАС "в создании самого крупного живого щита в истории Газа" и в попытках мешать эвакуации жителей, отметив, что по оценкам ЦАХАЛ, город Газа покинули 350 тыс. жителей. При этом Дефрин заверил, что Израиль будет предпринимать усилия в гуманитарной области в соответствии с международным правом.

"В секторе Газа не будет голода. Помощь будет поступать в город Газа", - добавил Дефрин.

ЦАХАЛ в ночь на вторник начала наземное наступление на город Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома ХАМАС.

Израиль анонсировал операцию "Колесницы Гидеона II" в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа.

Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Газа
