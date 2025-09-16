Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС. Его заявление цитирует The Times of Israel.

"Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком", - сообщил он.

По его словам, израильские военные "доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС".

Кац добавил, что Израиль не отступит, пока "миссия не будет выполнена".

Ранее палестинские СМИ сообщили о массированных ударах ВВС Израиля по Газе 15 сентября вечером и о входе в город израильской бронетехники. Затем о начале наземной операции ЦАХАЛа в Газе сообщил Axios со ссылкой на израильских чиновников.