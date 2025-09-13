Поиск

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвали эвакуироваться жителей города Газа и сообщили, что по оценкам военных, город покинули уже свыше 250 тыс. человек, сообщает в субботу Ynet.

"По оценкам ЦАХАЛ, за минувшие дни из города Газа выехало более 250 тыс. человек. Используйте дорогу Аль-Рашид и перебирайтесь в гуманитарную зону в Аль-Маваси, на открытую местность в центральных лагерях, где вам могут куда лучше оказывать гуманитарную помощь", - приводит портал слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Также он призвал сообщать ЦАХАЛ о препятствиях, которые может чинить группировка ХАМАС при эвакуации населения.

10 сентября в ЦАХАЛ сообщали, что Газу покинуло около 150 тыс. жителей. До этого ЦАХАЛ отдала приказ немедленно эвакуировать все население города Газа перед наступлением против ХАМАС.

По данным ООН, в настоящее время в городе могут оставаться около 1 млн палестинцев. Международные организации оценивают гуманитарную обстановку в городе Газа и во всем анклаве как катастрофическую.

Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская армия начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют не менее 75% сектора.

