Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные приступили к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона II". Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник.

"За последние сутки войска Южного командования ЦАХАЛ из 98-й, 162-й и 36-й дивизий... начали расширение наступления в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона II", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем дивизия "Газа" действует в зоне безопасности на границе сектора Газа с Израилем и в районе городов Рафах и Хан-Юнис, тогда как 99-я дивизия действует на севере анклава.

Между тем израильтяне, выступающие за скорейшее освобождение заложников из Газы, объявили "чрезвычайное положение" и разбили палаточный лагерь напротив резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"После объявлений о входе танков и массированных бомбардировок города Газа, семьи заложников, напуганные судьбой своих родных, спонтанно собрались в поздние часы у резиденции премьер-министра на улице Азза в Иерусалиме", - говорится в заявлении группы, представляющей семьи заложников.

Группа сообщает, что полиция дала разрешение на развертывание лагеря. Они утверждают, что не уйдут, пока Нетаньяху не вернет всех заложников домой.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ в ночь на вторник начал наземное наступление на город Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС.

Израиль анонсировал операцию "Колесницы Гидеона II" в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа.