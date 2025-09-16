Поиск

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа
Фото: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доклад специальной комиссии Совета по правам человека ООН о действиях Израиля в секторе Газа не соответствует действительности, заявили в израильском МИД. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы решительно опровергаем этот искаженный и лживый доклад", - заявило министерство.

Комиссия, учрежденная при Совете по правам человека ООН, опубликовала 72-страничный доклад, в котором сделаны выводы, что Израиль "совершил четыре акта геноцида" в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

"Комиссия выявила, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в Газе. Очевидно намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, советующих критериям, изложенным в Конвенции о геноциде", - сказала глава независимой международной комиссии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.

Израиль МИД Газа ООН Нави Пиллэй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о шести десятках погибших в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7168 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });