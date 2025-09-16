МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

Фото: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доклад специальной комиссии Совета по правам человека ООН о действиях Израиля в секторе Газа не соответствует действительности, заявили в израильском МИД. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы решительно опровергаем этот искаженный и лживый доклад", - заявило министерство.

Комиссия, учрежденная при Совете по правам человека ООН, опубликовала 72-страничный доклад, в котором сделаны выводы, что Израиль "совершил четыре акта геноцида" в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

"Комиссия выявила, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в Газе. Очевидно намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, советующих критериям, изложенным в Конвенции о геноциде", - сказала глава независимой международной комиссии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.